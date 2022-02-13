Avustralya'da protestoculara dağılmaları için süre verildi - Haberler
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Avustralya'da protestoculara dağılmaları için süre verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Avustralya'da protestoculara dağılmaları için süre verildi

Avustralya'da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto eden göstericilere, dağılmaları için gün sonuna kadar süre verildi.

Avustralya'da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto eden göstericilere, dağılmaları için gün sonuna kadar süre verildi.

Avustralya'da Covid-19 aşı zorunluluğunu protesto etmek için bir araya gelen göstericilere polis tarafından uyarı yapıldı. Yetkililer, özellikle başkent Canberra'da toplanan göstericilere gün sonuna kadar gösterileri bitirmeleri ve başkenti terk etmeleri çağrısında bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Canberra'da yaklaşık bin, parlamento binası yakınlarında ise 100'e yakın göstericinin bulunduğu belirtildi. Protestocuların dağılmayı reddetmesi üzerine sert önlemlerin uygulanacağını ifade eden polis, "Gün sonuna kadar ayrılmaları gerek" dedi.

Canberra'da gerçekleşen protestolarda dün 3 kişi gözaltına alınmıştı. - CANBERRA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Koronavirüs, Avustralya, Protesto, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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