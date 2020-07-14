Avustralya'da polis karakoluna giren ineğin videosu izlenme rekoru kırdı Avustralya'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi.

Avustralya 'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdürüen koronavirüs (Covid-19) salgınında boyunca sık sık görmeye alıştığımız hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi. Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor. İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almatan geri durmadı. Söz konusu video izlenme rekorları kırdı.

- Kara

Kaynak: DHA