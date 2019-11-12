Avustralya'da orman yangınlarının bilançosu artıyor: 3 kişi ve en az 350 koala öldü
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yaşayan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise telef olduğu açıklandı
12.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:31
Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde devam eden yangınların büyümesi sebebiyle 11 farklı noktada acil durum ilan edildi, alevler sebebiyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede yaşayan ve nesli tükenmeyle karşı karşıya olan 500'ü aşkın koaladan en az 350'sinin ise öldüğü açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com