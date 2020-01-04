Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi
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Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi

Avustralya'da günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi. Ordunun da katıldığı söndürme çalışmaları 500 itfaiyeci tarafından sürdürülürken birçok bina kullanılamaz hale geldi.

04.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:28
Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi

'da sıcak havanın da etkisiyle günlerdir devam eden yangınlar geçtiği yerleri küle çevirdi. Ordunun da katıldığı söndürme çalışmaları 500 itfaiyeci tarafından sürdürülürken birçok bina kullanılamaz hale geldi.


Kanguru Adası'nda cumartesi günü iki kişinin daha yangınlarda yaşamını yitirdiği açıklandı. Böylece ülke çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kontrol altına alınamayan yangınlarda yüzlerce canlı da yanarak can verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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