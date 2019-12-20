Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü
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Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü

Avustralya'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı. Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı.

20.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:03
Avustralya'da orman yangınları Yok Oluş İsyanı eylemcilerini sokağa döktü

'nın Sidney kentinde çevre aktivistleri, iklim için acil durum talebiyle protesto gösterisi yaptı.


Yok Oluş İsyanı Hareketi'nden göstericiler, Noel temalı kostümleriyle kentin en işlek yollarından birini kapadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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