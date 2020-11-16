Avustralya'da okyanusa düşen 91'lik paraşütçü ölümden döndü

Avustralya'da 91 yaşındaki paraşütçü, Sydney kenti yakınlarında okyanusa düştü.

Avustralya'da 91 yaşındaki paraşütçü, Sydney kenti yakınlarında okyanusa düştü. Paraşütçünün yardımına kurtarma ekipleri yetişti.

Avustralya'da 91 yaşındaki bir paraşütçü, Sydney kentinin kuzeyindeki Warriewood Sahili açıklarında okyanusa düştü. Yeni Güney Galler (NSW) polisi, paraşütçünün kıyıya kadar yüzerek Warriewood Sahili'nde bulunan bir kayalık bölgeye ulaştığını açıkladı. Yerel medya, kayalık bölgede yaşlı paraşütçüye ilk yardım müdahalesinde uygulandığını bunulduğu ifade edildi. Paraşütçünün bilek ve bacaklarında ufak kesikler olduğu öğrenildi. Termal battaniyeye sarılan paraşütçü, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı