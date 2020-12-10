Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı
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Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı

10.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:01
Avustralya'da Müslümanları ve Yahudileri hedef alan paylaşımlar yapan genç gözaltına alındı

Avustralya'da bir kişi, Yahudileri ve Müslümanları hedef alan paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

Avustralya'da bir kişi, Yahudileri ve Müslümanları hedef alan paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

Avustralya yerel basını, sosyal medyada "beyaz ırktan olmayanların, Yahudilerin ve Müslümanların" öldürülmesi için çağrı yapan Tyler Jakovac'ın dün Yeni Güney Galler eyaletinin Albury kentinde terör suçundan gözaltına alındığını yazdı.

Avustralya Federal Polisi, 18 yaşındaki Jakovac'ın düzenli olarak sosyal medya üzerinden aşırı sağcı ideolojiyi yaymak için şiddet eylemlerini teşvik eden paylaşımlar yaptığını açıkladı.

Jakovac'ın çevrim içi görüşmeleri hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Avustralya Federal Polisi Terörle Mücadele Komiser Yardımcısı Scott Lee, Jakovac'ın ülkede herhangi bir saldırıyı önlemek ve toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Lee, Jakovac'ın Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde camilere düzenleyen saldırganın ideolojisine destek verdiğini söyledi.

Polis ayrıca Jakovac'ın "bomba yapım talimatlarını paylaştığını ve şifreli bir mesajlaşma hizmetiyle aşırılık yanlısı ideolojiyi desteklediğini" kaydetti.

Jakovac, gruplara ve kişilere yönelik şiddeti teşvik etmek ve terörü savunmak suçlarından yargılanacak.

Suçlu bulunması halinde Jakovac, her bir suçtan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Gözaltının, Avustralya parlamentosunun, ülkede artan aşırı sağcılık ve radikalizm hakkında soruşturma başlattığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Soruşturmanın, Nisan 2021'de tamamlanması öngörülüyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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