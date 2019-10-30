Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek isteyen Soaliha Iqbal kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti

30.10.2019 19:37
Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

Avustralya'da bir Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için otelin barına alınmadı.


5Why isimli siteye yazdığı makalede başından geçenleri anlatan Soaliha Iqbal, 25 Ekim Cuma günü Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek istediklerini fakat kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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