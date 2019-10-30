Avustralya'da Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için bara alınmadı

30.10.2019 19:37

Avustralya'da bir Müslüman kadın başörtüsünü çıkarmadığı için otelin barına alınmadı.



5Why isimli siteye yazdığı makalede başından geçenleri anlatan Soaliha Iqbal, 25 Ekim Cuma günü Sidney'de iklim protestolarına katıldıktan sonra arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Paragon Hotel'in barına girmek istediklerini fakat kapıdaki güvenliğin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle