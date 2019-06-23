Avustralya'da Mursi için gösteri düzenlendi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinden, Mısır'daki askeri yönetimi sorumlu tutan Avustralyalılar Melbourne'da gösteri düzenledi.

Melbourne'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows semtindeki Hume Belediyesi meydanında düzenlenen gösteriye Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden oluşan vatandaşlar katıldı.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının organizesinde gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan gösterideki konuşmalarda, merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünden sorumlu tutulan darbeci Sisi ve yönetimi sert sözlerle kınandı.

Darbeci yönetim aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde sadece Muhammed Mursi'nin resminin yer aldığı "Şehit Başkan Mursi" yazılı pankartları taşıdı.

-Mursi'nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu

Gösterinin organizasyon komitesindeki Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy AA muhabirine yaptığı açıklamada Mursi'nin ölümünden Mısır rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Sisi rejimin hapishanedeki şartları bilerek ağırlaştırdığını vurgulayan Hegazy, "Mursi'nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu, ona asla sağlıklı yiyecek vermediler, ceza evinde iyi şartlarda kalmadı, sağlıklı bir ortan sunmadılar, gerçek tedavi görmedi. Tansiyon hastasıydı, şeker hastasıydı. Bilerek onu tıbbi yardımlardan ve sağlıklı yiyeceklerden mahrum bıraktılar, yemeklerini vaktinde vermeyerek farklı sağlık sorunlarıyla baş başa bıraktılar." ifadelerini kullandı.

-Mısır'da demokrasiye operasyon yapıldı

Mısır'daki darbe ve ardından yapılan idamlara sessiz kalan batı dünyasının gözleri önünde yaşanan insan hakları ihlallerine çifte standart uygulayarak sessiz kaldığını hatırlatan Hegazy sözlerini şöyle tamamladı: "Demokrasiye operasyon yapıldı, dünya Mısır ve Ortadoğu'da olanlara sessiz kalıyor aslında demokrasiyi savunduğunu söyleyen batı dünyası demokrasiye karşı davranış sergiliyor."

-Mısır'daki insanlar üzerinde çok büyük bir baskı var ve hepsi tehdit altında

Mursi'nin ölümü ile ilgili uluslararası bir araştırma yapılması gerektiğini ifade eden Melbourne'daki Moreland Belediyesi Encümen Üyesi Sue Bolton, "Mursi gibi çok tanımış birini öldürebildiklerine göre sadece aileleri ve arkadaşları tarafından bilinen on binlerce Mısırlıya kim bilir ne yapıyorlar. Bununla Müslüman Kardeşler destekçilerini ve Mursi'yi destekleyenleri kastetmiyorum, belki sendikacıdırlar, belki sol görüşlüdürler, insan hakları savunucuları çünkü aynı görüşte olmayan Mısır'daki insanlar üzerinde çok büyük bir baskı var ve hepsi tehdit altında." şeklinde konuştu.

"Günümüzün gerçek adamı teşekkürler Erdoğan"

Gösteride, Mısır halkının yanında durmasından ve Mursi'nin vefatının ardından devlet başkanı olarak dünyadaki ilk başsağlığı mesajını yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Günümüzün gerçek adamı, teşekkürler Erdoğan" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasına verdiği destekten dolayı bu sloganı hak ettiğini hatırlatan Victoria İslam Konseyi İmamı Mohamed Aljibaly, "Aslında ne söylersek Başkan Erdoğan'ın sarf ettiği çaba karşısında yetersiz kalıyor, onun hak ettiği değeri geri veremeyiz. Sadece Allah razı olsun diyebiliyoruz, bu basit kalabilir ama ancak Allah Erdoğan'ı ödüllendirebilir. Onun için, Türk kardeşlerimiz ve Türkiye için en iyi dileklerimiz gönderiyoruz İnşallah. Allah'tan onu ülkesi, insanları için koruması için dua ediyorum Allah bize yüzlerce Başkan Erdoğan versin." sözlerini kaydetti.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri Mursi için kılınan cenaze namazı ve tüm şehitleri için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA