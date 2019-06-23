Avustralya'da "Mursi" gösterisi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinden Mısır yönetimini sorumlu tutan Avustralyalılar Melbourne'de gösteri düzenledi.

Melbourne'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows semtindeki Hume Belediyesi meydanında düzenlenen gösteriye Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden vatandaşlar katıldı.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan gösterideki konuşmalarda, Mursi'nin ölümünden sorumlu tutulan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve yönetimi sert sözlerle kınandı.

Darbeci yönetim aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı "Şehit Başkan Mursi" yazılı pankartları taşıdı.

"Mursi'nin ölümünden Mısır rejimi sorumlu"

Gösterinin organizasyon komitesindeki Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mursi'nin ölümünden Mısır rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Sisi rejiminin hapishanedeki şartları bilerek ağırlaştırdığını vurgulayan Hegazy, "Mursi'nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu. Ona asla sağlıklı yiyecek vermediler, cezaevinde iyi şartlarda kalmadı. Sağlıklı bir ortan sunmadılar, gerçek tedavi görmedi. Tansiyon ve şeker hastasıydı. Bilerek onu tıbbi yardımlardan ve sağlıklı yiyeceklerden mahrum bıraktılar, yemeklerini vaktinde vermeyerek farklı sağlık sorunlarıyla baş başa bıraktılar." ifadelerini kullandı.

"Mısır'da demokrasiye operasyon yapıldı"

Mısır'daki darbe ve ardından yapılan idamlara sessiz kalan Batı dünyasının gözleri önünde yaşanan insan hakları ihlallerine çifte standart uygulayarak sessiz kaldığını hatırlatan Hegazy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasiye operasyon yapıldı. Dünya Mısır ve Orta Doğu'da olanlara sessiz kalıyor aslında demokrasiyi savunduğunu söyleyen Batı dünyası demokrasiye karşı davranış sergiliyor."

"Mısır'daki insanlar üzerinde çok büyük bir baskı var"

Melbourne'deki Moreland Belediyesi Encümen Üyesi Sue Bolton da Mursi'nin ölümüyle ilgili uluslararası bir araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek "Mursi gibi çok tanınmış birini öldürebildiklerine göre sadece aileleri ve arkadaşları tarafından bilinen on binlerce Mısırlıya kim bilir ne yapıyorlar. Bununla sadece Müslüman Kardeşler destekçilerini ve Mursi'yi destekleyenleri kastetmiyorum. Belki sendikacıdırlar, belki sol görüşlüdürler insan hakları savunucuları. Çünkü aynı görüşte olmayan Mısır'daki insanlar üzerinde çok büyük bir baskı var ve hepsi tehdit altında." şeklinde konuştu.

"Günümüzün gerçek adamı, teşekkürler Erdoğan"

Gösteride, Mursi'nin vefatının ardından devlet başkanı olarak dünyadaki ilk başsağlığı mesajını yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Günümüzün gerçek adamı, teşekkürler Erdoğan" sloganları atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasına verdiği destekten dolayı bu sloganı hak ettiğini hatırlatan Victoria İslam Konseyi İmamı Mohamed Aljibaly, "Aslında ne söylersek Başkan Erdoğan'ın sarf ettiği çaba karşısında yetersiz kalıyor. Onun hak ettiği değeri geri veremeyiz. Sadece Allah razı olsun diyebiliyoruz. Bu basit kalabilir ama ancak Allah Erdoğan'ı ödüllendirebilir. Onun için, Türk kardeşlerimiz ve Türkiye için en iyi dileklerimiz gönderiyoruz İnşallah. Allah'tan onu ülkesi, insanları için koruması için dua ediyorum Allah bize yüzlerce Başkan Erdoğan versin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri Mursi için kılınan cenaze namazı ve tüm şehitleri için yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA