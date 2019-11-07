Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

07.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:28

Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgerin 24 yıl boyunca bozulmadan kaldığını iddia etti.



Avustralyalı Casey Dean ve Eduards Nits, dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald's'dan 24 yıl önce "Quarter Pounder" hamburger siparişi verdi. Euronews.com'da Görüntüle