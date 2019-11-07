Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgeri olduğu gibi sakladıklarını iddia etti.

07.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:28
Avustralya'da McDonald's hamburgeri 24 yıl boyunca bozulmadan kaldı iddiası

Avustralya'da yaşayan iki kişi, 1995 yılında McDonald's'dan satın aldıkları hamburgerin 24 yıl boyunca bozulmadan kaldığını iddia etti.


Avustralyalı Casey Dean ve Eduards Nits, dünyanın en büyük fast food restoran şirketlerinden biri olan McDonald's'dan 24 yıl önce "Quarter Pounder" hamburger siparişi verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et