Avustralya'da mahkemeden, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağına onay

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.

Avustralya'da ifade özgürlüğü ve serbest piyasayı destekleyen düşünce kuruluşu Liberty Works, Avustralya vatandaşlarının ve daimi oturma izni olanların ülkeden ayrılmasını "mücbir sebep" sunabilecekleri "istisnai durumlar dışında" yasaklayan kararını mayıs ayında federal mahkemeye taşıdı.

Liberty Works, Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın binlerce Avustralyalıyı düğünlere, cenazelere katılmaktan ve hasta yakınlarına bakmaktan alıkoyan seyahat yasağını yasal olarak uygulama yetkisi bulunmadığını savundu.

Kuruluşun avukatı Jason Potts, mahkeme heyetine Avustralyalıların Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi altında ülkeden ayrılma hakları olduğunu söyledi.

Mahkeme, davayla ilgili açıkladığı kararında, federal hükümetin seyahat yasağına yönelik kararını onayladı.

Kararda, "Seyahat yasaklarının sert olduğu kabul edilebilir. Bireysel hakları ihlal ettiği de kabul edilebilir. Ancak parlamento bunun farkındaydı." ifadeleri kullanıldı.

Yasak, yaklaşık 15 aydır uygulanıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 18 Mart 2020'de Kovid-19'a karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Canberra yönetimi, sıkı sınır kontrollerinin salgının yayılmasının önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını savunuyor.

Avustralya Kamu Yayın Kurumunun (ABC) geçen hafta yayımladığı anketine göre, katılımcıların yüzde 79'u, salgın küresel çapta kontrol altına alınana kadar uluslararası sınırların kapalı tutulmasını destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen