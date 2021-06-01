Avustralya'da mahkemeden, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağına onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da mahkemeden, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağına onay

Avustralya'da mahkemeden, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağına onay
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.

Avustralya'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat yasağını onayladı.

Avustralya'da ifade özgürlüğü ve serbest piyasayı destekleyen düşünce kuruluşu Liberty Works, Avustralya vatandaşlarının ve daimi oturma izni olanların ülkeden ayrılmasını "mücbir sebep" sunabilecekleri "istisnai durumlar dışında" yasaklayan kararını mayıs ayında federal mahkemeye taşıdı.

Liberty Works, Sağlık Bakanı Greg Hunt'ın binlerce Avustralyalıyı düğünlere, cenazelere katılmaktan ve hasta yakınlarına bakmaktan alıkoyan seyahat yasağını yasal olarak uygulama yetkisi bulunmadığını savundu.

Kuruluşun avukatı Jason Potts, mahkeme heyetine Avustralyalıların Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi altında ülkeden ayrılma hakları olduğunu söyledi.

Mahkeme, davayla ilgili açıkladığı kararında, federal hükümetin seyahat yasağına yönelik kararını onayladı.

Kararda, "Seyahat yasaklarının sert olduğu kabul edilebilir. Bireysel hakları ihlal ettiği de kabul edilebilir. Ancak parlamento bunun farkındaydı." ifadeleri kullanıldı.

Yasak, yaklaşık 15 aydır uygulanıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 18 Mart 2020'de Kovid-19'a karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Canberra yönetimi, sıkı sınır kontrollerinin salgının yayılmasının önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını savunuyor.

Avustralya Kamu Yayın Kurumunun (ABC) geçen hafta yayımladığı anketine göre, katılımcıların yüzde 79'u, salgın küresel çapta kontrol altına alınana kadar uluslararası sınırların kapalı tutulmasını destekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 60 bin 863 oldu
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 825 bin 678 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Roland Garros Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya'da mahkemeden, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasağına onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:09:47. #1.16#

title