Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü
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Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü

Avustralya'da 2 küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

19.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:03
Avustralya'da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü

'da 2 küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne kentinin kuzeyinde yer alan Mangalore kasabasında 2 küçük uçak havaalanı yakınlarında havada çarpışarak düştü. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçaklarda 2'şer kişinin bulunduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.


Olay yerine ekiplerin sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - CANBERRA

Kaynak: İHA
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