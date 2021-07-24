Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
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Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi

Avustralya'da Kovid-19 yasakları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Delta varyantının etkili olduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, en büyük iki kent Sydney ve Melbourne'de toplanan binlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi.

"Özgürlük" istediklerini belirten pankartlar taşıyan göstericiler, "Avustralya uyan", "Yeter artık", "Aşıya hayır maskelerinizi indirin", "Haklarımız var" sloganları attı.

Sydney'de çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Sydney'deki Victoria Park'tan kent merkezindeki belediye binasına yürüyen göstericilerin, polise plastik şişeler ve bazı maddeler atması üzerine arbede çıktı.

Aralarında atlı polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri izinsiz gösteriye müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının tanıdığını ancak protestonun halk sağlığı kurallarını ihlali ettiği kaydedildi.

Melbourne'de kent merkezinden Victoria Eyalet Parlamentosu önüne yürüyen göstericiler, yasak karşıtı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun önlem aldığı gösteride gözaltına alınanların olmadığı bildirildi.

Sydney'de vaka sayılarında artış sürüyor

Delta varyantı vakalarının en çok görüldüğü Sydney'de, son iki günde 299 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Vakaların artmasıyla ulusal acil durum ilan edilen ve son 4 haftadır tam kapanmanın uygulandığı kentte ancak makul mazeretle evden çıkılabiliyor.

Avusturalya'da son 24 saatte 176 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana 32 bin 935 vaka kaydedildi, 916 kişi de Kovid-19'dan hayatını kaybetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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