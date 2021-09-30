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Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ve can kayıpları sürüyor

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlerle rağmen, son 24 saatte 2 bin 416 kişide virüs tespit edildi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlerle rağmen, son 24 saatte 2 bin 416 kişide virüs tespit edildi.

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu eyaletlerden Victoria'da 1438, Yeni Güney Galler'de (NSW) 941, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 31 ve Queensland eyaletinde 6 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 416 kişide Kovid-19'a rastlanmasının, Avustralya'da virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

Avustralya'da bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 11 Eylül 2021'de 2 bin 69 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 11 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1290'a çıktı

Yürürlükteki tam kapanma gibi sıkı tedbirlere rağmen Victoria, NSW, ACT ve Queensland eyaletlerinde hızla artan yeni vaka sayılarıyla birlikte, Avustralya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 105 bin 139'a, virüsten ölenlerin sayısı da 1290'a yükseldi.

Halen 21 bin 450 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanede yatan 1514 hastadan 303'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 25 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 272 aktif vakadan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 18'inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 273 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si yaşamını yitirdi. ???????

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
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