Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, salgında son 24 saatte 1125 vaka kaydedildi, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, salgında son 24 saatte 1125 vaka kaydedildi, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya Sağlık Bakanlığının son 24 saatteki verilerine göre, 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1035 kişi virüse yakalandı. Eyalette virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 139'a yükseldi.

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Kovid-19 kaynaklı ölümleri "trajik" olarak değerlendirerek "Bu korkunç bir durum. Sevilen birinin beklenmedik bir şekilde vefat etmesi açıkçası zor bir durum ama çoğumuz bunu bugünlerde daha da fazla hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın uygulandığı, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 64, Avustralya Başkent Bölgesi'nde de 26 Kovid-19 vakası kaydedilmesiyle ülkedeki günlük vaka sayısı 1125'e ulaştı.

Avustralya'da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüs bulaşan 49 bin 909 kişiden 995'i hayatını kaybetti.

Ülkedeki 15 bin 995 aktif vakadan 142'si yoğun bakımda olmak üzere 853 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 82 yeni vaka kaydedildi

Virüs nedeniyle tam kapanma uygulanan Yeni Zelanda'da da Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün tespit edilen 70 vakanın ardından son 24 saatte 82 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Aktif vaka sayısının 467'ye yükseldiği ülkede, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 25 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 380 Kovid-19 vakası görülürken, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Düm Tek Tek Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 09:15:33. #1.14#

title