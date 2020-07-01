Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87'ye yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
01.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:36

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren bazı semtlerde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, eyaletin başkenti Melbourne'de 73 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Kovid-19 tehlikesinin bitmediğini vurgulayan Başbakan Andrews, Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan 10 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" dışında evden çıkılmasının yasaklandığını hatırlattı.

Yasaklar eyalet genelini kapsayabilir

Başka semtlerde vaka sayılarında artış görülmesi durumunda yasak ve kısıtlamaların genişletilerek eyalet genelinde uygulanabileceğini dile getiren Andrews, "Diğer semtlerde de kabul edilemeyecek kadar çok vaka olduğu konusunda tıbbi tavsiye alırsam, tüm eyaleti kapatmamak için aynı nedenlerle bu semtleri de kapatırız. Ama bunu (virüsü) gerçekten hızlı şekilde kontrol edemezsek, o zaman tüm eyaleti kapatacağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un yaygın olduğu semtlerde yeni test merkezleri kurulmasının yanı sıra görevliler kapı kapı dolaşarak halkı teste tabi tutmaya başladı.

Victoria'dan gelenler NSW eyaletine alınmayacak

Melbourne'de iki haftadır Kovid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle sıkı tedbirler alındı, diğer eyaletlerden Victoria'da yaşayanlara yönelik yeni kurallar getirdi.

Eyalet sınırlarının temmuz ortasında açılacağını ilan eden Queensland ve Güney Avustralya, Victoria eyaleti ile olan sınırların kapalı kalacağını duyurdu.

Victoria ile eyalet sınırlarının kapatılmayacağını belirten NWS Sağlık Bakanı Brad Hazzard, sıcak bölgeler olarak tanımlanan semtlerden gelenlerin eyalete alınmayacağını açıkladı.

Yasaklara uymayarak eyalete girenlere 11 bin Avustralya doları (yaklaşık 7 bin 600 ABD doları) para veya 6 ay hapis cezası verileceğini duyuran Hazzard, NSW vatandaşlarının Melbourne'deki sıcak bölgelere gitmeleri durumunda aynı cezalara çarptırılacağını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 455 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 7 bin 834 kişiden 7 bin 37'sinin iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası yok

Yeni Zelanda'da son iki gündür yeni vaka tespit edilmedi.

Genel Sağlık Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde son iki gündür yapılan testlerde yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı.

Yaklaşık 400 bin kişiye yapılan testlerde Kovid-19'a yakalanan 1528 Yeni Zelandalıdan 1484'ü iyileşirken 22'si hayatını kaybetmişti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda'da, yurt dışından dönen 22 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi Haber
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor
Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Safiye Soyman Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Alper Ulusoy Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Genç Bakan Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:44:56. #1.15#
title