Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi

Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Okyanusya ülkesi Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 7 şehirde kapanma kararı alındı.

Okyanusya ülkesi Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 7 şehirde kapanma kararı alındı.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ile Townsville ve Gold Coast kentleri, Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth, Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Drawin ile Alice Springs kentlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ilan edildi.

Kısıtlamalar, yaklaşık 25,7 milyon nüfuslu ülkede yaşayan 12 milyondan fazla vatandaşı etkiliyor.

Avustralya, salgının başından bu yana titiz filyasyon uygulamasıyla salgın öbeklerini kontrol etmekte başarı sağlamıştı. Ancak yeni öbeklerin ortaya çıkması ülkede aşılama faaliyetinin yavaş ilerlediğiyle ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

Ülkede bugüne dek 7,5 milyon doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 48 yeni vaka tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 22'si Yeni Güney Galler eyaletinde görüldü.

Delta varyantının yayılması endişe yaratıyor

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havalimanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Vakaların yayılmasını önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Bugüne dek 30 bin 611 vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.06.2021 14:16:49. #1.13#

title