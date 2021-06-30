Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi

Okyanusya ülkesi Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 7 şehirde kapanma kararı alındı.

Okyanusya ülkesi Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle 7 şehirde kapanma kararı alındı.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ile Townsville ve Gold Coast kentleri, Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth, Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Drawin ile Alice Springs kentlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ilan edildi.

Kısıtlamalar, yaklaşık 25,7 milyon nüfuslu ülkede yaşayan 12 milyondan fazla vatandaşı etkiliyor.

Avustralya, salgının başından bu yana titiz filyasyon uygulamasıyla salgın öbeklerini kontrol etmekte başarı sağlamıştı. Ancak yeni öbeklerin ortaya çıkması ülkede aşılama faaliyetinin yavaş ilerlediğiyle ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

Ülkede bugüne dek 7,5 milyon doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 48 yeni vaka tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 22'si Yeni Güney Galler eyaletinde görüldü.

Delta varyantının yayılması endişe yaratıyor

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havalimanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Vakaların yayılmasını önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Bugüne dek 30 bin 611 vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin