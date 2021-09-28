Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlere rağmen, son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, 1747 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 100 bin 799'a çıktı.

Ülkede Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 863 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan NSW Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, yaşları 40 ila 90 aralığında değişen 4'ü kadın 7 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyalete ülke dışından ve diğer eyaletlerden gelenler için ev karantinası uygulamasına hazırlandıklarını duyurdu. Tam kapanmanın sürdüğü eyalette 4 can kaybı daha yaşandığını aktaran Bakan Foley, 867 kişiye de Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Avustralya'nın, Batı Avustralya, Tazmanya, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde yeni vaka kaydedilmezken, tam kapanmanın yürürlükte olduğu ACT'de 13, Kovid-19 yasaklarının bulunmadığı Queensland eyaletinde 4 kişi daha virüse yakalandı.

Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 100 bini geçti

Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana, ülke ve eyaletler arası sınırlar kapatılarak kentlerde aylarca uygulanan tam kapanma tedbirlerine rağmen yeni vaka sayılarındaki artışın ve can kayıplarının önüne geçilemedi.

Dünyanın birçok ülkesine göre, vaka sayısı ve can kayıpları göz önüne alındığında halen iyi durumda görünen Avustralya'da, son bir günde 1747 yeni vakanın kaydedilmesiyle, ülkede Kovid-19'a yakalananlarının sayısı 100 bin 799'a çıktı.

Delta varyantının görülmeye başladığı Haziran 2021'e kadar, yaklaşık 1,5 yıllık dönemde toplam vaka sayısını 30 binin altında tutmayı başaran Avustralya'da, alınan önlemler varyantı durdurmaya yeterli olmadı, son 3,5 ayda yaklaşık 70 bin kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya, henüz Kovid-19 aşısının uygulamada olmamasına rağmen Haziran 2021'e kadar Kovid-19 kaynaklı can kayıplarını 910'da tutmayı başardı. Ancak Delta varyantının başlamasından bu yana Kovid-19 aşılama oranlarının çift dozda yüzde 50'lere ulaşmasına rağmen 346 Avustralyalının daha virüsten ölmesiyle toplam can kaybı 1256'ya yükseldi.

Yeni Zelanda'da 8 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, yaklaşık 9 bin 955 kişiye uygulanan testlerin sonucuna göre tamamı ülkenin en büyük kenti Auckland'da olmak üzere, 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalardan 6'sının hasta oldukları dönemde karantinada olduğunu dile getiren Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam 216 aktif vakadan 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 14'ünün hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 204 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti. ??????????????