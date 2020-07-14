Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı
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Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 108 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da, Melbourne ve Sydney kentlerinde virüsün yeniden yayılmaya başlamasıyla ülkedeki vaka sayısı 10 bin 250'ye yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı
14.07.2020 07:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 07:08

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 108 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da, Melbourne ve Sydney kentlerinde virüsün yeniden yayılmaya başlamasıyla ülkedeki vaka sayısı 10 bin 250'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews Melbourne'da, Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian Sydney'de düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Andrews, eyalette son 24 saate tespit edilen yeni Kovid-19 vakasının 270 olduğunu duyururken Berejiklian ise NSW'de 13 yeni vakanın kaydedildiğini açıkladı.

Diğer eyalet ve bölgelerde yeni vakaların kaydedilmediği Avustralya'da, Kovid-19'un ortaya çıkmasından bu yana ilk kez virüse yakalananların sayısı 10 bini aşarak 10 bin 250'ye çıktı.

Victoria'da virüsle mücadele için bin asker daha istendi

Başbakan Andrews, yaklaşık bir hafta önce "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulamasını yürürlüğe koydukları eyaletin başkenti Melbourne'da son 24 saatte 270 kişinin daha virüse yakalanmasının virüsteki artışın süreceğini gösterdiğini söyledi.

Kovid-19'un yayılmasına karşı mücadelede görev alan 335 askeri personele ek olarak bin asker daha istediklerini belirten Andrews, çok sayıdaki yeni vakanın kimlerle temas ettiğinin belirlenmesi ve takibinin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Andrews, 270 yeni vakadan 28'inin kaynağını bildiklerini, 242 kişiye virüsün nereden bulaştığını araştırdıklarını sözlerine ekledi.

Yasakları ihlal edenlere para cezası

Melbourne'da 8 Temmuz'da yürürlüğe giren yasaklar kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına 1652, kuralları ihlal eden iş yerlerine 9 bin 913 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Yasakların yürürlüğe girmesinden bu yana Victoria Polisi tarafından kuralları ihlal eden kişilere ve iş yerlerine 200 bin Avustralya doları (Yaklaşık 952 bin TL) ceza kestiği açıklandı.

Marketler, berberler, kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan, 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

NSW'de Kovid-19 kısıtlamaları geri geldi

Victoria eyaletindeki vaka artışının bölgeye sıçramaması için sınırlarını kapatarak tedbir alan NSW eyaletinde dün 14 kişinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından bugün de 13 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiği açıklandı.

Sydney'de virüsün yaygın olarak görüldüğü semtlerin "sıcak bölge" olarak ilan edildiğini ve bazı kısıtlamalara gittiklerini açıklayan Başbakan Berejiklian, büyüklüğüne bakılmaksızın otellerde en fazla 300 kişinin bir araya gelebileceğini, barlarda ise rezervasyon sayısının 20 kişiden 10 kişiye düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Queensland eyaleti Sydney'de sıcak bölgeler olarak tanımlanan semtlerde oturanları eyalete almayacağını ilan ederken Batı Avustralya Victoria'dan gelenleri iki kez Kovid-19 testine tabi tutacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle 108 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 milyon 117 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 10 bin 250 kişiden 7 bin 769'unun iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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