Avustralya'da Kovid-19 vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor

Avustralya'nın 3 eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 361 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'nın 3 eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 361 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Queensland eyalet hükümet yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantılarında, salgınla mücadele, can kayıpları ve vaka sayılarıyla ilgili bilgi verildi.

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu NSW'nin Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, son 24 saatte 319 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, yaşları 80 ile 90 arasında değişen 5 kişinin öldüğünü söyledi.

NSW'nin başkenti Sydney'deki Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast, Wollongong, Shellharbour, Hunter ve Upper Hunter bölgelerinde devam eden tam kapanmanın Armidale Bölgesi sınırlarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirten Bakan Hazzard, "Bölgede yaşasaydım evimden çıkmazdım. Arkadaşlarımı ziyaret etmez, kendimi ve ailemi koruduğumdan emin olurdum." dedi.

Victoria'da 29, Queensland'da 13 yeni vaka

Son aylarda can kaybının yaşanmadığı Victoria eyaletinde 29 kişi daha virüse yakalandı. Queensland eyaletinde de 13 yeni vaka tespit edildi. Her iki eyalette de tam kapanma uygulanıyor.

Yasaklar çerçevesinde, alışveriş, egzersiz, tıbbi bakım, işe ve aşıya gitme dışında evden çıkışlar engellenmiş durumda. Alışveriş ve egzersiz için dışarı çıkanların da bu ihtiyaçlarını evlerine 5 km mesafedeki yerlerde görmeleri gerekiyor.

İlk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde 26 milyon 113 binden fazla test yapıldı. Virüs bulaşan 36 bin 62 Avustralyalıdan 937'si hayatını kaybetti.

Ülkede 4 bin 250 aktif vaka mevcut ve 55'i yoğun bakımda olmak üzere 388 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar