Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de, virüs bulaşan 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının en fazla etkili olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de, virüs bulaşan 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte yaklaşık 107 bin test yapıldığını bildirdi. Bunlardan 262'sinin pozitif çıktığını belirten Berejiklian, yaşları 60 ila 80 arasında değişen 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu Sydney'de yasakların virüsün yayılmaya başlamasıyla genişletildiğini dile getiren Berejiklian, yasakların uygulanacağı bölgelerin, Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Dungog, Singleton ve Muswellbroo olduğunu kaydetti.

Melbourne'deki 6 yeni vaka tam kapanmayı yeniden gündeme getirdi

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da kaynağı belirlenemeyen 6 yeni vakanın kayıtlara geçmesi üzerine bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.

Bir günde 6 yeni vakanın ortaya çıkmasının virüsün toplum içindeki varlığının göstergesi olduğunu belirten Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, sonraki günlerde vaka sayılarındaki artışın sürmesi durumunda acil bir kapanmaya gidebileceklerini söyledi.

Öte yandan, tam kapanmanın sürdüğü Queensland eyaletinde 16 yeni vaka tespit edilirken, Güney Avustralya, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde yeni vaka bildirilmedi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 930'a çıktı

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün Sydney'de yaşanan can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 930'a yükseldi.

İlk vakanın belirlendiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkede 35 bin 390 kişi Kovid-19 nedeniyle hastalanırken, halihazırdaki 3 bin 719 aktif vakadan 57'si yoğun bakımda olmak üzere 389 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 06:07:01. #1.16#

title