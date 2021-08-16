Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka artışı sürüyor
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Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka artışı sürüyor

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka artışı sürüyor
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele sürerken, bu yıl günlük yeni vaka sayısı ilk kez 520'ye çıktı, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele sürerken, bu yıl günlük yeni vaka sayısı ilk kez 520'ye çıktı, son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler'de (NSW) 478, Victoria'da 22, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 19 ve Kuzey Bölgesi'nde (NT) 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Dr. Kerry Chant, son 24 saatte yaşları 40 ila 80 aralığında değişen 5'i erkek 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede mayıs ayında tek haneli rakamlarda seyreden Kovid-19 vaka sayıları, haziran başında yükselişe geçti ve ilk kez bir günde 500'ün üzerine çıkarak 520'ye ulaştı.

NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, eyaletin başkenti Sydney'deki tam kapanma uygulamasını daha sıkı denetlemek için 18 bin polis ve 1800 askerin görevlendirildiğini duyurdu.

Kuralları ihlal edenlere 5 bin Avustralya dolarına kadar para cezası verilecek.

-Melbourne'da tam kapanma 2 hafta daha uzatılacak

Delta varyantına karşı tam kapanmanın 19 Ağustos'a kadar yürüklükte olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 22 yeni vakanın kaydedilmesinin ardından yasakların 2 Eylül'e kadar uzatılacağı açıklandı.

Kaynağı bilinmeyen çok fazla vaka olduğunu dile getiren Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Daha zorlu koşullardan geçeceğiz çünkü güçlendirilmiş karantina 2 Eylül'e kadar yürürlükte olacak. Bu kararı vermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 yeni Kovid-19 vakası kaydedilen Avustralya'nın başkenti Canberra'da yürürlükte olan tam kapanma uygulamasının iki hafta daha uzatıldığı açıklandı.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 39 bin 625 kişiden 965'i hayatını kaybetti.

Ülkedeki 7 bin 520 aktif vakadan 66'sı yoğun bakımda olmak üzere 430 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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