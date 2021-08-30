Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini aştı
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Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini aştı

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini aştı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'da son 24 saatte 1375 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, virüse yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1003'e yükseldi.

Avustralya'da son 24 saatte 1375 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, virüse yakalanan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 1003'e yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) Kovid-19'dan can kaybı ve yeni vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Delta varyantının en fazla etkili olduğu NSW, son 24 saatte 1290 yeni vaka ile ülkenin en fazla Kovid-19 vakası kaydedilen eyaleti oldu.

Diğer eyaletlerde can kaybı kaydedilmezken NSW'nin başkenti Sydney'de 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 147'ye çıktı.

Tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinde 73, ACT'de 12 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini aştı

Son haftalarda günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyelere ulaştı.

Avustralya'da virüse yakalananların sayısı 52 bin 615'e çıktı, son 24 saatteki can kayıplarıyla virüsten ölenlerin sayısı 1003'e yükseldi.

Ülkedeki 18 bin 171 aktif vakadan 151'i yoğun bakımda olmak üzere 920 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Aşılama çalışmalarına hız verilen ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 57,5, ikinci dozu yaptıranların oranı yüzde 34,2 oldu.

Yeni Zelanda'da 53 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Delta varyantı nedeniyle tam kapanmanın sürdüğü Yen Zelenda'da aktif vaka sayısı 603'e yükseldi, 37 kişi hastanede tedavi görüyor.

Ülkede bugüne kadar 3 bin 519 Kovid-19 vakası görüldü, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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