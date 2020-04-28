Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88'e yükseldi Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 88'e yükseldi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 88'e yükseldi.

NSW Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sydney'deki Newmarch House yaşlı bakımevinde Kovid-19'a yakalanan 5 hastanın tedavi gördükleri hastanede öldüğü açıklandı.

Ülke genelindeki yeni vaka sayısının yalnızca 12 olduğu açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde yaklaşık 530 bin kişiye yapılan testlerde, virüs bulaştığı belirlenen 6 bin 731 kişiden, 5 bin 526'sının iyileştiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'un yayılması durma noktasına geldi

Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısındaki artış sürerken Kovid-19'un toplum içindeki yayılma hızının neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.

Ülke genelinde son 24 saatte belirlenen 12 yeni vakadan, sadece bir kişiye virüsün bilinmeyen bir kaynaktan bulaştığını açıklayan Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, bunun yasaklarının kalkabilmesi için umut verici olduğunu söyledi.

Uygulanan önlemlerin başarılı olduğunu hatırlatan Hunt, "Bu göreve geldiğimden, koronavirüsle mücadele etmeye başladığımdan beri bu önemli rakamı vermek benim için bir ayrıcalıktır. Bu demektir ki ülke olarak sadece virüsün yükselişini düzleştirmekle kalmıyoruz, sağlamlaştırıyor ve güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA