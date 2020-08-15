Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 379'a çıktı
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Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 379'a çıktı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 379'a yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 379'a çıktı
15.08.2020 07:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 07:14

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 379'a yükseldi.

Kovid-19'un en fazla etkili olduğu Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği günlük basın toplantısında, son 24 saatte 303 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, yaşları 80 ila 90 arasında değişen 2'si kadın 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Vefat edenlere başsağlığı dileğinde bulunan Andrews, eyalette virüsten ölenlerin sayısının 293'e, aktif vaka sayısının da 8 bin 382'ye yükseldiğini bildirdi.

Avustralya'da virüsün görülmeye başlamasından itibaren yapılan 5 milyon 180 binden fazla testin sonucuna göre, virüs nedeniyle hastalanan 23 bin 35 kişiden 13 bin 345'i iyileşirken, 379 Avustralyalı hayatını kaybetti.

Halen 8 bin 694 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 47'si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 680 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 7 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki testlerde 7 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte aktif vaka sayısının 56'ya yükseldiği ülkede, hastanede tedavi gören bir kişi dışındaki diğer hastalar otellerde karantinada tutuluyor.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 3'üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1609 kişiden 1531'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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