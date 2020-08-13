Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 361'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı
13.08.2020 06:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 06:09

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 361'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vakalar ve gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatte yaklaşık 21 bin kişiye uygulanan testlerin sonucuna göre, 278 kişinin Kovid-19'a yakalandığını, yaşları 50 ila 90 arasında değişen 5'i erkek 8 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Başbakan Andrews, eyaletteki 8 bin 378 aktif vakadan 37'si yoğun bakımda olmak üzere 664'ünün hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Kovid-19 testlerinin Melbourne dışındaki kentlerde de artırılacağını belirten Andrews, "Yarından itibaren, Ballarat, Geelong ve Bendigo'da bölgesel test girişimimiz olacak ve bu ekstra test faaliyetini desteklemek için üç ek test merkezi açılacak. Ayrıca mevcut tesislerdeki çalışma saatlerini ve personel sayısını da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Victoria'da günlük vaka sayıları ve can kaybı geriledi

Geçen hafta günlük vaka sayısının 725'e kadar çıktığı ve 29 Haziran'dan bu yana 300'ün altına düşmediği Victoria'da bugünkü vaka sayısının 278 olarak açıklanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bununla birlikte pazartesi ve salı günü üst üste 19'ar, dün de 21 kişinin hayatını kaybettiği eyalette bugün yaşanan 8 can kaybı, virüse karşı alınan tedbirlerin işe yaramaya başlaması olarak yorumlandı.

Test sayısı 5 milyonu aştı

Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) verilerine göre 25 milyon 646 bin 76 kişinin yaşadığı Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte birine Kovid-19 testi uygulandı.

Virüsün ilk kez 25 Ocak'ta görüldüğü ve ilk can kaybının 1 Mart'ta yaşandığı ülkede, 5 milyon 41 bin 344 bin testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 22 bin 417 kişiden, 12 bin 774'ü sağlığına kavuşurken, 361 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 8 bin 692 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 685 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

- İşsizlik yükseliyor

Kovid-19'un yayılmasını durdurmak amacıyla uygulamaya konulan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle işsiz kalanların oranlarındaki artışın sürdüğünü duyuran ABS, temmuz ayında yaklaşık 115 bin kişinin işsiz kalmasıyla işsizlik oranının 7,5'e yükseldiğini kaydetti.

Virüsün yayılmaya başladığı mart ayında 5,2 olan işsizlik oranları, kapanan iş yerlerindeki iş kayıplarının devam etmesiyle, haziranda 7,4 olarak açıklanmıştı.

Bu ayın başında düzenlediği basın toplantısında virüsün ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Victoria eyaletinde yürürlüğe giren Kovid-19 yasaklarından dolayı kapanan iş yerlerinden kaynaklanacak kayıpların ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve işsizliğin yıl sonunda yüzde 10'a çıkabileceğini söylemişti.

Yeni Zelanda'da 14 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 vakaların 102 gün sonra toplum içinde görülmeye başladığı Yeni Zelanda'da yapılan testlerde 14 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Genel Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield ile başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında kaydedilen vakalardan birinin yurt dışından ülkeye döndüğünü diğer 13 kişinin toplum içinde virüse yakalandığını söyledi.

Geçen hafta Auckland kentinde 4 kişide virüs tespit edilmesi üzerine, kentte cuma günü gece saatlerine kadar 3. seviye, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirleri yürürlüğe girmişti.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerine evlerinden devam edecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak. Bar ve restoranlar kapatılırken, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklandı.

Salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olan 4,8 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da, toplam 1589 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1531 kişi ise iyileşti.

Ülkedeki toplam 36 aktif vakanın tamamı otellerde karantinada tutulurken, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Ekonomi
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cenk Eren Gupse Özay Demet Akalın
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 361'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 06:12:26. #1.15#
title