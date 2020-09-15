Avustralya'da Kovid-19'dan iki aydır ilk kez can kaybı yaşanmadı Avustralya'nın Victoria eyaletinde 42, Yeni Güney Galler'de 7, Queensland'da 1kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, ülkede 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 42, Yeni Güney Galler'de 7, Queensland'da 1kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, ülkede 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Avustralya'da Kovid-19 kaynaklı 816 can kaybının 729'unun yaşandığı eyalet konumundaki Victoria'nın Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda eyaletteki vaka sayıları, hafifletilen yeni tedbirler ve can kayıplarıyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Andrews, eyalette son 24 saatteki verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ancak 42 kişiye daha hastalığın teşhisinin konulduğunu söyledi.

Yasaklara uyarak kuralların başarılı olmasına destek verenlere teşekkür eden ve hafif belirtiler bulunsa bile vatandaşları test yaptırmaya davet eden Andrews, Kovid-19'lu hastalara tedavi hizmeti verirken virüse yakalanan sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

-Avustralya'da iki ayıdır ilk kez virüsten can kaybı yaşanmadı

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde haftalardır virüs kaynaklı ölüm kaydedilmezken Victoria'da 13 Temmuz'dan bu yana devam eden Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ilk kez bugün yaşanmadı.

Ülkedeki toplam 816 can kaybından, 729'u Victoria'da, 52'si NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde kaydedilmişti.

Öte yandan Victoria'da 42 kişinin virüse yakalanmasının ardından, NSW'de 7, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 692'ye, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 573'e yükseldi.

Ülkedeki toplam 1321 aktif vakadan 18'i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere, 141 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Bölgesel Victoria'da yasaklar hafifletilecek

Melbourne dışında kalan bölgelerde Perşembe gününden itibaren sıkı tedbirlerin hafifletileceğini duyuran Başbakan Andrews, "Bugün bölgesel Victoria için harika bir gün." ifadelerini kullandı.

Yeni kurallara göre söz konusu bölgelerde yaşayan Avustralyalıların evlerinden çıkmak için herhangi bir gerekçeye ihtiyaçları olmayacağını açıklayan Andrews, açık alanlarda 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlere yapılacak ziyaretlerde 5 kişiye izin verileceğini söyledi.

Okulların dördüncü dönemden itibaren açılmasını öngören yeni kurallara göre düğünler 10, cenaze törenleri de 20 kişinin katılımıyla yapılabilecek.

-Güney Avustralya eyalet sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, Kovid-19 yasakları kapsamında kapalı olan, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi ile sınırlarının yakın bir zamanda açılacağını söyledi.

Başkent bölgesinde aktif vaka bulunmadığını ve NSW'de yeni vakaların tek hanelerde seyrettiğini hatırlatan Başbakanı Steven Marshall, eyalet sağlık komitesinin sınırları açmayı güvenli bulması halinde hızlı hareket edeceklerini aktardı.

Marshall, virüsün son aylarda en fazla etkili olduğu Victoria ile kapalı olan sınırların ne zaman açılacağı konusuna ise değinmedi.

Yeni Zelanda'da 3 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dubai üzerinden ülkeye dönen 30 yaşlarındaki erkek ve iki çocuğuna yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Söz konusu kişilerin otelde karantina altında tutulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 83 aktif vakadan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1801 kişiden 1694'ü sağlığına kavuşurken, 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA