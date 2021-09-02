Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor
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Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor

Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 1477 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, son 24 saatte 1477 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki günlük en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler'de (NSW) 1288, Victoria'da 176, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 12 ve Queensland'da 1 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni vaka bildirilmezken, 4 eyalette son 24 saat içinde kaydedilen 1477 Kovid-19 vakasının, Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklandı.

Avustralya'da bir önceki günlük en fazla vaka sayısı, 1375 ile 30 Ağustos 2021'e kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19'dan can kaybı 1019'a çıktı

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde son 24 saatte Kovid-19'dan can kaybı yaşanmazken tam kapanmanın sürdüğü NSW'de 7 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 1019'a yükseldi.

Toplam 56 bin 550 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, 21 bin 482 aktif vakadan 185'i yoğun bakımda olmak üzere 1048 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 49 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Delta varyantının etkisindeki ülkedeki 770 aktif vakadan, 45'i hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 697 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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