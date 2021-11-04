Avustralya'da Kovid-19'dan can kayıpları sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, son 24 saatte 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1782'ye çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 1247, Yeni Güney Galler (NSW) 309, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 13 ve Queensland'da 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya'da virüse yakanlarının sayısı 175 bin 846'ya yükseldi.

Diğer eyaletlerde yeni vaka ve virüsten can kaybı yaşanmazken Victoria'da 9, NSW'de 4 kişinin Kovid-19'dan ölmesiyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 1782'ye çıktı.

Kovid-19'dan ölen 1782 Avustralyalıdan 1152'si Victoria'da, 584'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 13'ü ACT'de, 9'u Batı Avustralya, 7'si Queensland, 4'ü Güney Avustralya'da hayatını kaybetti.

Halen 22 bin 410 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1064 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 142 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 3'ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 142 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19'a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da 2 bin 185 aktif vakadan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 64 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çift doz aşı yaptıranların oranının yüzde 77'ye çıktığı ülkede bugüne kadar virüsten 28 kişi hayatını kaybetti.

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