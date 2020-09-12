Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti

Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde son haftalarda yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmazken, Victoria eyaletinde 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 803'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti
12.09.2020 07:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:40

Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde son haftalarda yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmazken, Victoria eyaletinde 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 803'e yükseldi.

Koviv-19 nedeniyle en fazla vaka sayısı ve can kaybının yaşandığı Victoria eyaletinde 37, Yeni Güney Galler'de 6, Queensland'da 3 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki vaka sayısı 26 bin 606'ya yükseldi, 23 bin 211 kişi de sağlığına kavuştu.

Öte yandan son haftalarda Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde virüsten can kaybı kaydedilmezken, ölümlerin sürdüğü Victoria'da bugün 6 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle, Avustralya genelindeki can kaybı 803'e ulaştı.

Virüsün görüldüğü günden bu yana Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki toplam 1971 aktif vakadan 26'sı yoğun bakımda olmak üzere 221 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Melbourne'deki Kovid-19 protestolarında en az 3 gözaltı

İkinci dalganın başlamasıyla 2 Ağustos'ta Victoria genelinde "felaket durumu" ilan edilerek 4. aşamadaki sıkı yasakların yürürlüğe konulduğu eyaletin başkenti Melbourne'de, yasak karşıtlarının düzenlediği gösteride en az 3 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kent merkezindeki Anzak Anıtı'nın çevresindeki parklarda ve Yarra Nehri kıyısındaki "özgürlük yürüyüşü" olarak adlandırılan protestoya, katılımın geçen haftaki gösteriye oranla daha az olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da 2 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün kaydedilen 1 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarına göre 2 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu bildirildi.

Son 24 saatte 8 kişinin sağlığına kavuşmasıyla ülkedeki aktif vaka sayısının 108'e indiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 2'si yoğun bakımdaki 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1795 kişiden 1663'ü sağlığına kavuşurken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Emmanuel Macron Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 800'ü geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 07:41:12. #1.15#
title