Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 611'e çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 611'e çıktı

Avustralya'da son 24 saatte 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 611'e çıktı
30.08.2020 06:49 | Son Güncelleme: 30.08.2020 06:49

Avustralya'da son 24 saatte 11 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 61'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria'da, 11 kişinin daha ölmesiyle, ülke genelindeki can kaybı 611'e çıkarken, virüsün ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 6 milyon 120 bin testin sonucuna göre, koronavirüse yakalanan 25 bin 670 Avustralyalıdan 20 bin 851'i de sağlığına kavuştu.

Öte yandan son 24 saat içinde Victoria'da 114, Yeni Güney Galler'de 7, Queensland eyaletinde 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, diğer eyaletlerde yen vaka sayısı kaydedilmedi.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de (NSW) 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Halen 3 bin 319 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 32'si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere, 510 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 2 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 137 olduğunu açıklayan Dr. McElnay, aktif vakalardan 2'si yoğun bakımda olma üzere 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1729 kişiden 1570'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu Dünya
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı 3. Sayfa
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Magazin
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Güncel
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu dikkat çekti
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi
Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi
Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı
Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Mustafa Şentop Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Murat Dalkılıç Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Savaş Evlilik Yunanistan
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 611'e çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 06:52:29. #1.14#
title