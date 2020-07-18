Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 118'e çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi
18.07.2020 06:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 06:50

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 118'e çıktı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve vakalarla ilgili güncel verileri açıkladı.

Eyalette son 24 saatte 28 binde fazla kişiye uygulanan testlerde 217 kişiye daha Kovid-19 tanısı konduğunu aktaran Andrews, hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlardaki biri kadın 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dün kaydedilen rekor sayıdaki 428 vakadan sonra bugünkü yeni vakaların 217'ye düşmesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini dile getiren Andrews, "Hastalık belirtileriniz hafif bile olsa mutlaka test yaptırın." çağrısında bulundu.

Zorunlu haller dışında evden çıkmayarak yürürlükteki kurallara uyanlara teşekkür eden, uymayanlara polisin gerekli cezaları vereceğini vurgulayan Andrews, "Hangi semtte yaşıyorsanız yaşayın 'Evde kalın.' demek 'Evden çıkmayın.' demek, lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Eyalette daha sıkı tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruları da cevaplayan Başbakan Andrews, bugün için böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmekle yetindi.

Ülkede genelinde 3 milyon 350 binden fazla kişiye yapılan testlerde 11 bin 441 Avustralyalıya Kovid-19 tanısı konulurken 118 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde görülen yeni vakalarla toplam 2 bin 752 aktif vakanın bulunduğu ülkede virüs tanısı konulan 8 bin 117 Avustralyalının da iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da 1 kişi daha virüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Yeni Zelanda'ya dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 yaşlarındaki bir erkeğin karantinaya alındığını açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayının 22 olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, tüm vakaların otellerde karantina altında olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı Güncel
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı Güncel
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?' soruna yanıt veremedi
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Ezgi Mola Ece Erken Ozan Güven
Spor Falcao Fırat Aydınus Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 06:51:24. #1.15#
title