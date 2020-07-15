Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 111'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 111'e yükseldi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 111'e yükseldi
15.07.2020 06:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:31

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111'e çıktı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, üçüncü kategoride yasak ve kısıtlamaların uygulandığı eyaletin başkenti Melbourne'da Kovid-19'dan yaşanan can kaybı vakalarındaki artış ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Melbourne'da tedavi altındaki 90 yaşlarındaki kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Andrews, eyalet genelinde son 24 saatte 238 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Yeni vakalarla birlikte eyaletteki 1931 aktif vakadan 27'sinin yoğun bakımda olmak üzere 105 kişinin hastanede olduğuna dikkati çeken Andrews, yasak ve kısıtlamaların dördüncü kategoriye yükseltileceği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulunmadı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte eyalette Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı da 111'e çıktı.

Üçüncü kategorideki Melbourne'da, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara kişi başına 1652, kuralları ihlal eden işyerlerine 9 bin 913 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Marketler, berberler, kuaförlerin açık kalacağı kentte kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 5 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 milyon 162 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 10 bin 501 kişiden 7 bin 835'inin iyileştiği kaydedildi. Avustralya genelinde toplam 2 bin 103 aktif vaka bulunuyor.

Yeni Zelanda'da 2 yeni Kovid-19 vakası

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, yurt dışından döndükten sonra karantinada tutulan 60'larındaki 2 erkekte Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki 27'ye ulaşan aktif vakaların tamamı yurt dışından dönen Yeni Zelandalardan oluşuyor. Alınan sıkı tedbirlerle virüsün yayılmasını durdurmayı başaran ülkede 75 gündür yapılan testlerde Yeni Zelanda toplumu içinde virüse rastlanmadı.

Yaklaşık 596 bin kişiye yapılan testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1547 kişiden 1498'i iyileşirken 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı Dünya
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 3. Sayfa
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hadise Filiz Akın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 111'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 07:03:44. #1.14#
title