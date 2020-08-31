Avustralya'da Kovid-19'dan 24 saatte ilk kez 41 kişi öldü
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Avustralya'da Kovid-19'dan 24 saatte ilk kez 41 kişi öldü

Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kaybının yaşandığı 1 Mart'tan bu yana, bir günde ilk kez 41 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da Kovid-19'dan 24 saatte ilk kez 41 kişi öldü
31.08.2020 06:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 06:17

Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk can kaybının yaşandığı 1 Mart'tan bu yana, bir günde ilk kez 41 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgının yayılmasından dolayı 2 Ağustos'ta "felaket durumu" ilan edilen ve 4. seviyede yasakların yürürlükte olduğu Victoria eyaletinde, koronavirüsten 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Avustralya'da bir günde en fazla ölüm bugün yaşandı.

Avustralya'da virüsün en fazla ölüme neden olduğu Victoria'da, bugünkü can kayıplarıyla birlikte eyalete Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 565'e yükselirken ülke genelindeki can kaybı da 652'ye çıktı.

Son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan son 24 saat içinde Victoria'da 73, Yeni Güney Galler'de 10, Queensland eyaletinde 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, virüse yakalandığı belirlenen 25 bin 754 Avustralyalıdan, 21 bin 11'i iyileşti.

Halen 3 bin 163 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 31'i yoğun bakımda olmak üzere 501 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devem ediyor.

Victoria'da yeni vaka sayıları düşüyor, can kaybı artıyor

Ağustos başından bu yana 4. seviye kısıtlamaların yanı sıra 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve eyalet genelindeki sıkı tedbirler, günlük 725'lere ulaşan yeni vaka sayılarını düşürmeye başladı. Eyalette bugün kaydedilen 73 yeni vaka, son haftalarda kaydedilen en düşük rakam oldu.

Ancak alınan önlemlere rağmen eyaletteki can kayıplarındaki artış, bugün ilk kez 41 kişinin daha hayatını kaymesiyle devam etti. Ölenlerin çoğunluğunun yaşlı bakım evlerde kalanlardan oluşması nedeniyle, can kayıplarının sürmesinden endişe ediliyor.

Melbourne'daki sıkı yasaklar gevşetilebilir

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, 13 Eylül'e kadar yürürlükte olan sıkı yasakların gevşetileceğine işaret etti.

Kısıtlamaları hafifletecek "yol haritasını" hafta sonunda yapacağı toplantıda duyurma sözü veren ve hayatın normale dönebilmesi için bazı kuralların devem edeceğini hatırlatan Başbakan Andrews, "Bu gevşemeyi sağlayacak yol haritasının esasını oluşturan bir dizi temel ilke olacak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 haftadır yürürlükteki sıkı yasaklara tepki gösteren Avustralyalılar, hafta sonunda kenar semtlerde gerçekleştirdikleri düşük katılımlı protesto gösterilerini, hafta sonunda Melbourne kent merkezine taşımaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Melbourne'un Dandenong ve Broadmeadows semtlerinde düzenlenen gösterilerde polis bazı kişileri gözaltına almıştı.

Yeni Zelanda'da 9 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 131 olduğunu belirten Bakan Hipkins, aktif vakalardan 2'si yoğun bakımda olmak üzere 11 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1738 kişiden 1585'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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