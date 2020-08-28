Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha öldü
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Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha öldü

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 12 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 584 oldu.

Avustralya'da Kovid-19'dan 12 kişi daha öldü
28.08.2020 06:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 06:23

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 12 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki toplam can kaybı 584 oldu.

Victoria Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, eyalette Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki testlerde 113 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konduğunu hatırlatan Başbakan Andrew, hayatını kaybeden 12 kişinin alilerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Eyalette halen kaynağı belli olmayan 4 binden fazla vaka bulunduğunu hatırlatan ve yeni vaka sayılarının düşmesiyle, salgını sönmeye yüz tutmuş yangına benzeten Andrews, "Eğer yangın devam ederken, için için değil, hala yanarken, vaka sayısının 113'e düşmesiyle (yasakları kaldırırsak) yeniden açarsak, yangının tekrar bize ulaşması an meselesi olur. Rakamlar o kadar düşük seviyelere insin ki üzerine bastıralım. Ancak o zaman bunu (virüsü) zapt edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde 5 Ağustos'ta 725'e ulaşan günlük vaka sayılarının son iki gündür 113 olarak kaydedilmesi üzerine, Melbourne'da yürürlükteki 4. seviye yasakların hafifletilmesi beklentisi oluşmuştu.

Ancak yasakların erken hafifletilmesinin üçüncü dalgaya neden olabileceğini ileri süren Andrews, sağılık yetkililerinden gelen öneriler doğrultusunda tedbirlerin bir süre daha uygulanmasında kararlı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

En fazla can kaybı 60 yaş üzerindekilerden

Avustralya'da gerçekleştirilen yaklaşık 5 milyon 890 binden fazla testin sonucuna göre virüse yakalanan 25 bin 322 kişinin yaklaşık yüzde 42'sini 30 ila 60 yaş gurubu oluşturuyor.

Ülkede en fazla virüse yakalanan ikinci yaş gurubu yüzde 35,7 ile 30 yaş altındakilerden oluşurken, yüzde 22 virüse yakalanma oranı ile üçüncü sırada yer almalarına rağmen en fazla can kaybı 60 yaş üzerindekilerde meydana geldi. 584 can kaybından sadece 14'ü, 60 yaş altıdakilerden oluşurken, 60 yaş ve üzendeki 570 Avustralyalı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

-Yeni Zelanda'da 12 kişi daha virüse yakalandı

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Caroline McElnay, son 24 saatte 11 binden fazla kişiye yapılan testlerde 7'si yurt dışından dönen toplam 12 kişiye Kovid-19 teşhisi konduğunu açıkladı.

Ülkedeki aktif vaka sayısının 130'a yükseldiğini açıklayan McElnay, aktif vakalardan 3'ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 11 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'da virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleşen 730 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19'a yakalandığı belirlenen toplam 1714 kişiden 1561'i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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