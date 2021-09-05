Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 60 bini geçti

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 1683 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 61 bin 634'e çıktı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken, son 24 saatte 1683 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülkedeki toplam vaka sayısı 61 bin 634'e çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte en fazla vaka sayısı 1485 kişinin Kovid-19'a yakalamasıyla, Delta varyantının etkisindeki Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedilirken, Victoria'da 183, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 15 kişinin testi pozitif çıktı.

Tam kapanmanın halen yürürlükte olmasına rağmen, salgını durduramayan eyaletlerden gelen yeni vakalarla birlikte ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 61 bin 634'e yükseldi.

Diğer eyaletlerde Kovid-19'dan yeni can kaybı yaşanmazken, NSW'de 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde, virüsten ölenlerin sayısı 1039'a ulaştı.

Avustralya, Haziran 2021'de ilk Delta varyantına bağlı vakalar görülene kadar, ülkedeki toplam vaka sayısını yaklaşık 31 bin, Kovid-19'dan ölenlerin sayısını da 910'da tutmayı başarmıştı.

Ülkede Kovid-19'dan en fazla can kaybı 823 kişinin hayatını kaybetmesiyle Victoria eyaletinde yaşanırken, NSW'de 180, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da 20 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 20 kişinin daha virüse yakalandığını açıkladı.

Virüse yakalananlardan 79'unun sağlığına kavuştuğunu açıklayan Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam aktif vaka sayısının da 722 olduğunu söyledi. Aktif vakalardan 48'i hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 3 bin 768 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar