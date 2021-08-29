Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 50 bini aştı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, bir günde ilk kez 1324 yeni vaka kaydedildi, virüse yakalananların sayısı 50 bini aştı, son 24 saatte 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, bir günde ilk kez 1324 yeni vaka kaydedildi, virüse yakalananların sayısı 50 bini aştı, son 24 saatte 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 salgının görülmeye başlamasından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısının kaydedilmesinde, Yeni Güney Galler eyaleti (NSW) 1218 yeni vakayla ilk sırada yer aldı.

NSW'de bir günde şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin hem eyalette hem de Avustralya genelindeki en fazla vaka sayısını ortaya çıkardığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte, yaşları 70 ila 80 aralığında değişen 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tam kapanmanın yaklaşık iki aydır yürürlükte olduğu eyalette Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 143'e çıkarken, ülke genelindeki can kaybı da 999 oldu.

Kovid-19'a yakalananların sayısı 50 bini aştı

NSW'de hızla artan vakaların yanı sıra Delta varyantına bağlı salgının devam ettiği Victoria eyaletinde 92, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 13, Queensland eyaletinde 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Diğer eyaletlerde yeni vaka bildirilmezken, günlük vaka sayısının ilk kez 1324 olarak kaydedildiği Avustralya'da, Kovid-19'a yakalananların sayısı da 51 bin 256'ya çıktı.

Ülkede daha önce bir gündeki en yüksek vaka sayısı 26 Ağustos 2021'de 1130 olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla vaka Sydney'de, en çok can kaybı Melbourne'da

Avustralya'da Kovid-19'un en fazla etkili olduğu eyaletler olan NSW'nin başkenti Sydney ve Victoria eyaletinin başkenti Melbourne virüsün merkezi konumunda.

Bu yıl can kaybı yaşanmayan ancak 2020 yılında, ülkede Kovid-19'dan en fazla ölümün kaydedildiği Melbourne'da 820 kişi hayatını kaybetti. Tam kapanmanın 2 Eylül'e kadar yürürlükte olduğu kentte toplam 21 bin 926 kişide virüs tespit edildi.

Melbourne'a göre 2020 yılını 53 can kaybıyla daha rahat tamamlayan Sydney'de Haziran 2021'de ortaya çıkan Delta varyantıyla birlikte vaka sayıları ve can kayıpları artmaya başladı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde bu yıl Kovid-19'dan can kaybı kaydedilmezken, Delta varyantının başlamasıyla 90 kişinin hayatını kaybettiği Sydney'de ölü sayısı 143'e yükselmiş durumda.

Geçtiğimiz yılı yaklaşık 7 bin Kovid-19 vakası kaydedilen Sydney'de, son verilere göre bu rakam 24 bin 585'e yükselmiş durumda.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da, Victoria eyaletinde 820, NSW'de 143, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 3 olmak üzere toplam 999 Avustralyalı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkedeki 16 bin 869 aktif vakadan 140'ı yoğun bakımda olmak üzere 881 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 83 yeni vaka kaydedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 83 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Delta varyantı nedeniyle tam kapanmanın sürdüğü Yen Zelanda'da, aktif vaka sayısı 551'e yükselirken, 35 kişi hastanede tedavi görüyor.

Bugüne kadar 3 bin 464 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar