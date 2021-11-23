Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti

Avustralya'da bugüne kadar toplam 200 bin 673 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, 1965 kişi hayatını kaybetti.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da Delta varyantının yoğun olarak etkilediği eyaletlerden Victoria'da 827, Yeni Güney Galler'de (NSW) 173, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 19 ve Kuzey Bölgesi'nde 3 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte kaydedilen 1022 yeni vaka dahil, ilk vakanın tespit edildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya genelinde virüse yakalananların sayısı 200 bin 673'e yükseldi.

Ülkedeki en yüksek vaka sayısı 112 bin 764 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19'un merkezi haline gelen Victoria eyaletinde kaydedilirken, NSW 79 bin 994 vaka ile ikinci sırada yer aldı.

Ülkede Kovid-19'dan 21 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'da en fazla can kaybının kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 19 ve NSW'de 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1965'e çıktı.

Halen 12 bin 577 vakanın bulunduğu ülkede 84'ü yoğun bakımda olmak üzere 538 kişi hastanede tedavi görüyor.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 85,5, tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 91,7.

Yeni Zelanda'da 219 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 219 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Ülkede toplam 4 bin 828 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, 6'sı yoğun bakımda olmak üzer 88 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Bugüne kadar 10 bin 393 Yeni Zelandalı virüse yakalanırken, 40 kişi hayatını kaybetti.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

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