Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 15 bini geçti, can kaybı 167'ye çıktı
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Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 15 bini geçti, can kaybı 167'ye çıktı

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 15 bin 302'ye çıkarken virüs nedeniyle hastalanan 9 bin 311 kişi iyileşti, 167 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 15 bini geçti, can kaybı 167'ye çıktı
28.07.2020 06:33 | Son Güncelleme: 28.07.2020 07:08

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 15 bin 302'ye çıkarken virüs nedeniyle hastalanan 9 bin 311 kişi iyileşti, 167 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsün ortaya çıkmasından bu yana ülke genelinde 3 milyon 987 binden fazla test yapıldı, 15 bin 302 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İyileşenlerin sayısı 9 bin 311 olurken 167 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Victoria eyaletinde 6 kişi daha öldü

Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu uygulanan Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da basın toplantısı düzenleyen Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, son 24 saatteki testlerde 384 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu, virüse yaklanan 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşların genellikle kurallara uyduğunu ancak bazı kişilerin maske takmayarak insanların hayatlarını riske attığını belirten Andrews, '"Kendi özgürlüklerinin veya insan haklarının insan hayatından daha önemli olduğuna inanan bazı insanları görmeye devam ediyoruz. Bu gerçekten kötü bir karar. Sadece kötü bir karar değil, aynı zamanda çok akıllıca da bir karar değil, çünkü para cezasına çarptırılacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hızla artan vakalar nedeniyle acil olmayan tüm ameliyatların ertelendiğini hatırlatan ve halkı dikkatli olmaya çağıran Andrews, "Hastalık belirtiniz varsa hemen test yaptırın, sonucu alana kadar evinizden çıkmayın, işe gitmediğiniz günlerin parasını biz ödeyeceğiz." dedi.

Son haftalarda Kovid-19'un hızla yayıldığı Melbourne'da, geçerli nedenler olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları ceza uygulanıyor.

Yeni Zelanda'da bir kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Chris Hipkins, ülkeye yurt dışından dönen bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüse yakalanan kişiyle teması bulunan aile bireylerinin kendilerini karantinaya aldığını aktaran Hipkins, toplam 21 aktif vakanın tamamının otellerde karantinada olduğunu ve hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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