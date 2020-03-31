Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu - Haberler
Avustralya, Galler, Güncel

Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 4 bin 514'e yükseldi.

31.03.2020 05:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 05:16
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu

Avustralya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 4 bin 514'e yükseldi.

Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, virüse yakalanan yaşı 80'in üzerinde bir erkeğin tedavi gördüğü Royal Hobart Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle eyaletteki ikinci can kaybı yaşanırken ülke genelinde yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısı 4 bin 514'e yükseldiği belirtildi.

NSW'de "makul mazeretleri" olmadan dışarı çıkanlara para ve hapis

Virüsün en çok görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde "makul mazeretleri" olmadan dışarı çıkanlara 6 ay hapis ve 11 bin dolar para cezası verileceği açıklandı.

Kabul edilebilir mazeretlerin neler olduğunu açıklayan NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard bunların, yiyecek veya diğer mal ve hizmetlerin temin edilmesi, egzersiz yapmak, sağlık nedenleri, iş ve okul için seyahat etmek, kan bağışlamak, kamu hizmetlerine erişmek, aile içi şiddet görenlerin destek aramaya çıkması olduğunu söyledi.

Aile içi şiddet yüzde 75 arttı

Eyaletteki aile içi şiddet şikayetlerinin yüzde 75 oranında artış gösterdiğini hatırlatan Yeni Güney Galler Eyalet Adalet Bakanı Mark Speakman, "Hiçbir şey, aile ve ev içi şiddetine asla mazeret olamaz, koronavirüs salgını da kesinlikle bir mazeret olamaz. Mağdurları destekleyen gerekli hizmetleri hızlandıracağız ve sorumluları cezalandırmak için failleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe takibinde drone kullanılacak

Virüsten iki kişinin hayatını kaybettiği vaka sayınında 355'e çıktığı Batı Avustralya eyaletinde Kovid-19'un halka açık alanlardan yayılmasını önlemek amacıyla sosyal mesafe kurallarının drone yardımıyla denetleneceği duyuruldu. Polis araçlarındaki sistem drone üzerine yerleştirilerek, plaj veya park gibi açık alanlarda kuralları ihlal edenler siren ve sözlü olarak uyarılacak.

Avustralya genelinde, sağlık ihtiyaçları, egzersiz, işe veya okula gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evden çıkılmasını yasaklayan kurallar yürürlükte bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında iki kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmış durumda. Kurallara uymayanların para ve hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Didem Soydan Demet Akalın Prens Charles Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 05:44:19. #1.14#
title