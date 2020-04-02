Avustralya'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi
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Queensland, Avustralya, Güncel

Avustralya'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi

Avusturalya'nın Victoria ve Queensland eyaletlerinde korona virüs sebebiyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
Avustralya'da korona nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi

Avusturalya'nın Victoria ve Queensland eyaletlerinde korona virüs sebebiyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Vaka sayısı 5 bin 124 olarak açıklanan ve 180 milyar dolarlık ekonomi destek paketini hayata geçiren Avustralya'da çocuk bakım merkezlerinin ise salgın süresince ücretsiz olacağı belirtildi.

Avustralya'da korona virüs sebebiyle can kayıpları artıyor. Victoria ve Queensland eyaletlerinde korona virüs tedavisi gören 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Melbourne'de bir hastanede tedavi gören 70 ve 60'lı yaşlarındaki 2 kadının hayatını kaybetmesi ile Victoria eyaletinde 6'ıncı ölüm vakası kaydedildi. Queesland'da ise 85 yaşındaki adam yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, eyaletteki 3'üncü ölüm vakasının kaydedildiğini açıkladı. 269 yeni korona virüs tanısının yapıldığı Avustralya'da son vakalarla birlikte ölü sayısı 24'e, vaka sayısı 5 bin 124'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgilere göre, ilk vakanın görüldüğü 24 Ocak'tan bu yana toplam 345 kişi tedavi edilirken, ülke genelinde halen 50 kritik hastanın korona virüs tedavisi gördüğü belirtildi.

Çocuk bakım merkezleri ücretsiz olacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kabine toplantısı sonrası aileler ve çocuk bakım hizmeti veren işletmelere yönelik destek paketinin hayata geçirildiğini açıkladı. Morrison, salgın süresince ülke genelindeki tüm çocuk bakım merkezlerinin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Çocukların eğitimlerinden geri kalmaması gerektiğini ifade eden Morrison, okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Korona virüsün aileler üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeye çalıştıklarının altını çizen Morrison, ülke genelinde 13 binden fazla çocuk bakım merkezinin önümüzdeki hafta başından itibaren çalışan ailelere ücretsiz olduğunu belirtti. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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