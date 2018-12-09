Avustralya'da Köpek Balığı Saldırısı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletinin kuzeyindeki Nambucca Heads kasabasının sahilinde sörf yapan 30 yaşındaki erkek sörfçü, köpek balığı saldırasında bacağından ağır şekilde yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, pazar sabahı erken saatlerde NWS'nin kuzeyindeki Nambucca Heads kasabası sahilinde 3 arkadaşıyla sörf yapan 30 yaşlarındaki erkek henüz türü belirlenemeyen köpek balığının saldırasına uğradı.

Saldırıda bacağından ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan adamın kolunu kaldırarak arkadaşlarından yardım istediği bildirildi.

Yardıma gelen arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalesi Nambucca Heads Sörf Cankurtaran Kulübü'nde yapılan mağdurun daha sonra ambulans helikopterle Newcastle'daki John Hunter Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

Hastanede ameliyata alınan adamın bacağında beş derin yırtık bulunduğunu belirten NSW Ambulans Şefi Brian Parsell, çok miktarda kan kaybeden şahsa ilk yardım esnasında kan nakli yaptıklarını söyledi.

-Yaz aylarının başlamasıyla saldırlar arttı

Son 3 ayda Queensland, NSW, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde yaşanan köpek balığı saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Hava sıcaklarının yükselmesine ve denizleri kullanan kişi sayısındaki artışa paralel çoğalan köpek balığı saldırılarına karşı sahilleri havadan ve denizden gözlemleyen güvenlik birimleri zaman zaman plajları kapatıyor.

Saldırı potansiyelinin yüksek olduğu plajların çevresine yerleştirilen ağlar ve köpek balıklarının profesyonel avcılar tarafından öldürülmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.