Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı
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Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtıAvustralya, (DHA)- Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı.

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı

Avustralya, (DHA)- Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletindeki New Norfolk bölgesinde kontrolden çıkan jet ski korku yarattı.Jet skinin sürücüsünün, yeleğine acil kapatma anahtarını bağlamaması nedeniyle gaz kolunun sıkışması sonucu kendisini suya attığı ifade edildi. Sürücünün suya atlamasının ardından kontrolden çıkan jet ski bir kadının bulunduğu iskeleye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iskelede bulunan kadının koşarak, saniyeler içerisinde ölümden döndüğü anlar görüldü.Kazadan yaklaşık bir saat önce iskelenin yakınlarında onlarca çocuğun yüzdüğü ifade edilirken, kazada şans eseri faciadan dönüldü.

Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı
Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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