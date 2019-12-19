Avustralya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları

19.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:15

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle ikinci kez acil durum ilan edildi.



7 milyon kişinin yaşadığı New South Wales eyaletini saran, yaklaşık 120 orman yangınından yarısı halen kontrol altına alınabilmiş değil. Euronews.com'da Görüntüle