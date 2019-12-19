Avustralya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları
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Avustralya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da, aylardır süren orman yangınları nedeniyle ikinci kez acil durum ilan edildi. New South Wales eyaletini saran yaklaşık 120 orman yangınından yarısı halen kontrol altına alınabilmiş değil.

19.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:15
Avustralya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan 'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle ikinci kez acil durum ilan edildi.


7 milyon kişinin yaşadığı New South Wales eyaletini saran, yaklaşık 120 orman yangınından yarısı halen kontrol altına alınabilmiş değil. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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