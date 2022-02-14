Avustralya'da Koalalar Tehlike Altında

Avustralya'da koalaların doğal yaşam alanları kuraklık, orman yangınları ve kentleşme nedeniyle büyük hasar gördü. Son üç yılda ülkedeki koala nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yok oldu. New South Wales, Queensland ve Başkent bölgelerindeki koalalar 'tehlike altında olan türler' listesine alındı

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