Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir
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Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

Avustralya'da Eylül ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor.

13.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:10
Avustralya'da koala nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşabilir

'da ayından buyana devam eden yangınlar bitki örtüsüne ve vahşi yaşamdaki hayvanlara geri dönülmez zararlar veriyor. Yangınlarda binlerce koalanın telef olması sonrası, koala neslinin tükenmesi riski doğdu.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, yangınlardan en çok etkilenen hayvan türünün koalalar olduğunu açıkladı. Yangınların doğaya verdiği zararı telafi için 50 milyon Avustralya Doları bütçe ayırdıklarını duyuran Bakan Ley, gerekli çalışmaların yapılmaması halinde koalaların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Koala görüntüleri


Kaynak: DHA
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