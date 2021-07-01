Avustralya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklanıyor
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Avustralya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklanıyor

Avustralya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Melbourne kentinde Knox yönetim bölgesinde kediler için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Knox yönetim bölgesinde kediler için sokağa çıkma yasağı getirildi. Belediye tarafından alınan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan kararın vahşi yaşamı korumayı amaçladığı vurgulandı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Knox yönetim bölgesinde yaban hayatının korunması amacıyla kedilerin sokağa çıkması yasaklanıyor. Belediye meclisinin aldığı karara göre hayvan sahiplerinin kedilerini evlerinden çıkarması 1 Ekim itibarıyla yasak olacak. 24 saatlik sokağa çıkma yasağında kedilerini bahçelerinde tutmak isteyenler ise çit örmek zorunda kalacak. Yasağa uymayan kedi sahipleri, ilk 6 ay boyunca yalnızca uyarı alacaklar, ancak daha sonra ilk ihlalde 91 Avustralya doları ve tekrar eden ihlallerde ise 545 Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılacaklar. Knox Belediye Başkanı Lisa Cooper, sokağa çıkma yasağının hem kedileri hem de yerel vahşi yaşamı korumak için alındığını ifade etti.

Kararın fare, kuş, kertenkele gibi hayvanların yaşamını korumak adına alındığı belirtilirken, birçok kedi sahibinin kararı olumlu karşıladığı aktarıldı. Melbourne'nin sayılı üniversitelerinden La Trobe Üniversitesi'nden çevrebilimci Dr. Jim Radford, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Yabani kediler ve evcil kediler, vahşi yaşamımız için büyük bir sorundur. Bence bu gerçekten ileriye dönük bir hareket" dedi.

Knox bölgesinde kayıtlı 6 bin 500 evcil kedi bulunuyor.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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