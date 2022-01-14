Avustralya'da kayıp polis köpeği helikopter ve drone ile arandı

Avustralya'da görev başındaki bir polis köpeğinin kaybolmasının ardından polis ekipleri ve gönüllülerin de katıldığı büyük arama operasyonu gerçekleştirildi.

ABC News'in haberine göre drone, helikopterler, ve yaklaşık yüz kişiden oluşan ekip, 11 Ocak'ta Ipswich bölgesindeki çalılıklarda bir şüpheliyi takip ederken kaybolan üç yaşındaki koyu renkli Alman kurdu PD Quizz'i aradı.

PD Quizz, araba çaldığı düşünülen bir kişiyi takipteyken, çalılıkların arasından kaçmaya çalışan şüphelinin peşini bırakmayınca eğiticisinden ayrı düşerek kayboldu.

O zamandan beri kimsenin görmediği PD Quizz'in eğiticisi, Kıdemli Polis Memuru Dan McGreevy, Queensland Polis Departmanı tarafından Twitter'a yüklenen videoda köpeğin "yeri doldurulamaz" olduğunu söyledi.

Quuensland Polis Departmanı köpekle ilgili bilgi veren herkese ödül verileceğini duyurdu.

Polis müfettişi Michael Thiesfield, köpeğin bir vatandaş tarafından sahiplenilmiş olabileceğini, bu tür olayların daha önce de gerçekleştiğini belirtti.

Thiesfield, kayıp polis köpeğini aramaktan vazgeçmeyeceklerini ancak pazar gününe kadar bulunmazsa sürdürülen koordineli aramanın sonlandırılacağını ifade etti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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