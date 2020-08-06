Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255'e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927'ye yükseldi.

Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı
06.08.2020 06:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 06:40

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255'e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927'ye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinde 471, Yeni Güney Galler'de 12 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 927'ye çıktı.

Victoria eyaletinde yaşları 60 ila 90 aralığında değişen 5'i erkek toplam 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya'da can kaybı 255'e yükseldi.

Avustralya'da Kovid-19 testlerinin başladığı 22 ocaktan bu yana gerçekleştirilen 4 milyon 555 binden fazla testtin sonucuna göre, virüse yakalanan 10 bin 935 kişi sağlığına kavuşurken, toplam 8 bin 169 aktif vakadan 51'i yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere, 566 Avustralyalı çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Victoria'daki salgının maliyeti 12 milyarı bulabilir

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında Victoria eyaletinde yayılan Kovid-19'u önlemeye yönelik alınan yasak ve kısıtlamaların ülke ekonomisine 10-12 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Hazine Bakanlığının geçtiğimiz ay, yıl sonunda işsizliğin yüzde 9,25'e çıkacağı öngörüsünde bulunduğunu hatırlatan Başbakan Morrison, Victoria eyaletinde yürürlüğe giren Kovid-19 yasaklarından dolayı ekonomik büyümenin olumsuz etkileneceğini ve işsizliğin yüzde 10'a çıkabileceğini söyledi.

Kovid-19'un hızlı yayılma gösterdiği Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'da yürüklükteki yasaklar kapsamında ilk kategoride yer alan ve halkın temel ihtiyaçlarını karşıladığı, süpermarketler, bakkallar, kasaplar, içki satan yerler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar, gazete satış yerleri, postaneler gibi iş yerleri açık.

Ancak, ikinci kategoride yer alan işyerleri, gıda ve ilaç sektörü haricindeki farikalar, inşaat şirketleri, gibi sektörlerde kapasite düşürülmesine gidilirken, üçüncü kategoride değerlendirilen iş yerleri 13 eylüle kadar tamamen kapatıldı.

Melbourne'da üçüncü kategoriden 4. seviyeye yükseltilen yasaklar uyarınca kentte 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanı sıra, düğünler yasaklandı, cenaze törenlerinin 10 kişinin katılımıyla yapılamasına izin verildi. Kafe ve restoranlar paket servisine açık olduğu kentte, tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Hane başına sadece 1 kişinin evine 5 kilometre mesafede alışveriş yapabilecek ve dışarıdaki egzersiz günde 1 saatle sınırlandırıldı.

-Virüsten ölenlerin çoğunluğu yaşlı bakım evlerinden

İlk virüs tanısının 25 ocakta ilk can kaybının ise 1 martta yaşandığı Avustralya'da, virüsün yaşlı bakım evlerine sıçraması üzerine Kovid-19'dan ölenlerin sayısında da artış yaşanmasına neden oldu. Resmi verilere göre ülke genelinde hayatını kaybeden 255 kişiden, 165'inin yaşlı bakım evlerinde kaldığı biliniyor. Hali hazırda ülkedeki 8 bin 169 aktif vakadan 815'ini yaşlı bakım evi sakinleri oluşturuyor.

-Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını hatırlattı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı...
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik Güncel
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
Mersin'de aile içi tartışma kanlı bitti! Hayırsız evlat tartıştığı babasına 6 el kurşun yağdırdı
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Müge Anlı Sezen Aksu Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Avustralya'da Kavid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı - Canberra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 06:44:40. #1.14#
title